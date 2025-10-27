Україна

Бразильський форвард Шахтаря поділився емоціями після дубля у ворота Кудрівки та розповів про підготовку до майбутнього дербі.

Нападник Шахтаря Кауан Еліас прокоментував перемогу своєї команди над Кудрівкою з рахунком 4:0, у якій відзначився дублем. Для бразильця це перші два голи у складі донеччан.

"Ця перемога дуже важлива. Знали, що гра буде складною, як і завжди. Нам потрібна була ця перемога перед класико після трьох невдалих матчів. Це додає впевненості перед поєдинком з Динамо, щоб виграти класико", – розповів Кауан.

Форвард також згадав епізоди зі своїми забитими м’ячами:

"Перший гол був зі стандарту, ми відпрацювали це на тренуваннях: я йшов на другу стійку, Марлон скинув м’яч, і я забив. Другий гол: я був зліва, знову закрив дальню штангу, Педріньйо, геніальний гравець, віддав пас, а я забив".

Після голів Еліас присвятив святкування своїм близьким:

"Це був гол для мого дідуся, який приїхав сьогодні. Він – мій менеджер і приносить мені удачу: коли він на стадіоні, я завжди забиваю. Сьогодні два голи – для нього. А друге святкування було для іншого члена родини, дуже дорогої для мене людини".

Гравець також підкреслив, що команда повністю контролювала гру:

"Гадаю, ми зробили все, що відпрацьовували на тренуваннях. Нам вдалося домінувати в грі. Був пенальті, але таке трапляється. Загалом ми контролювали гру, були кращими, тому й перемогли 4:0".

Попереду у Шахтаря – подвійне протистояння з київським Динамо, і Кауан запевнив, що команда готова:

"Звісно, ми завжди готові до таких важливих матчів. Динамо – сильний суперник, але ми знаємо свій потенціал. Сподіваємося на перемогу, хоча гра буде складною, особливо на виїзді. Проте наступна – вдома, у Прем’єр-лізі. Тож прагнемо виграти".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Кудрівка у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26.