Півзахисник зіграє заключні матчі відбору на ЧС-2026 проти Італії та Ізраїлю.

Півзахисник Руху Влад Рейляну отримав свій перший виклик до національної збірної Молдови. Про це повідомила пресслужба клубу.

22-річний гравець долучиться до команди для заключних матчів кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Італії та Ізраїлю. Поєдинки відбудуться 13 та 16 листопада відповідно.

Рейляну раніше виступав за юнацькі збірні Молдови U-19 та U-20, а донедавна грав за молодіжну команду U-21, у складі якої провів 12 матчів і забив п'ять голів. Тепер він матиме шанс проявити себе на рівні національної збірної, завершуючи відбірковий цикл разом із командою.

Рух 29 жовтня зіграє матч 1/8 фіналу Кубка України проти ЛНЗ, початок о 14:30.