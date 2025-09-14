Україна

Півзахисник Руху прокоментував поразку від Епіцентру.

Напередодні львівський Рух поступився кам’янець-подільському Епіцентру в матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі.

Рух — Епіцентр 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Влад Рейляну прокоментував виступ власної команди.

"Приємно дебютувати в УПЛ та вперше вийти у стартовому складі Руху, але, звісно, прикро, що команда поступилася Епіцентру. Ми мали хороші моменти, і якби реалізували їх, то гра пішла б за зовсім іншим сценарієм.

Рух грав у свій звичний футбол, нам удавалось комбінувати та створювати гостроту поблизу воріт суперника, тоді як Епіцентр скористався чи не єдиним своїм моментом. На жаль, нас підвела реалізація. Команді не щастить останнім часом, звідси й такі результати.

Я поступово адаптуюсь до колективу і з кожним днем почуваю себе все краще й краще. Хочеться добре проявити себе та допомогти команді боротись за позитивний результат", — заявив молдовський виконавець.

У наступній грі львівський Рух прийматиме житомирське Полісся в Кубку України.