Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, який відбувся 29 жовтня 2025 року.

Черкаський ЛНЗ у матчі 1/8 фіналу Кубка України на своєму полі мінімально обіграв львівський Рух (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на 55 хвилині, коли одразу два захисники львів'ян невдало зіграли біля своїх воріт, подарувавши м'яч Марку Ассінору — той покотив на Проспера Обаха, який переправив м'яч у ворота.

Таким чином, ЛНЗ пішов у чвертьфінал турніру слідом за Черніговом, Буковиною, Локомотивом та Інгульцем.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Рух у рамках 1/8 фіналу Кубка України-2025/26:

ЛНЗ — Рух 1:0

Гол: Проспер, 55.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Нонікашвілі, Танковський (Пастух, 46), Яшарі — Проспер (Кисіль, 86), Ассінор (Драмбаєв, 77), Беннетт (Кравчук, 64).

Рух: Герета — Роман, Копина, Холод, Лях — Рейляну, Едсон (Сапуга, 67), Притула (Підгурський, 82) — Квасниця (Алмазбеков, 82), Фаал, Клайвер (Алмазбеков, 82).

Попередження: Ассінор, Муравський — Фаал, Слюсар.