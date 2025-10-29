Україна

Наставник львівської команди поділився своїми емоціями після гри з ЛНЗ.

Головний тренер львівського Руху Іван Федик прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти черкаського ЛНЗ (0:1).

"Ви говорите, що ми дали опір ЛНЗ, ніби ми грали проти Шахтаря. Я вважаю, що перші хвилин 20 нам було важко, адже ЛНЗ завжди інтенсивно розпочинає матчі. Після 20 хвилини і до кінця гри в окремі швидкі атаки вони вибігали. Можна сказати, крім того, що ми створили для них, вони нічого не створили. Також я вважаю, що на Квасниці був пенальті, який треба було ставити. Подивився той епізод: він повинен був пробивати по воротах, у той момент його штовхнули у спину, ніякої гри у м’яч, акценту, нічого не було. Це чистий пенальті, який не поставили. Але я думаю, що будь-яка команда, яка буде приїжджати у Черкаси, в плані суддівства їй буде дуже важко.

Ми готуємось до кожної гри. До цієї гри також максимально готувались. Грали найсильнішим складом, який у нас є на цей момент. Будемо готуватись до наступного матчу проти Зорі.

Що стало причиною великої кількості помилок на старті другого тайму? Одна помилка, яка призвела до того, що ми пропустили гол. Після цього, звісно, ми почали ризикувати, щоб виходити з оборони. Бо ми просто м’яч не б’ємо. У нас воно получалось. Звичайно, є у команді футболісти, які зіграли нещодавно, три дні тому, їм важко давались окремі моменти, тому вони помилялись", — наводить слова Федика прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ – Рух.