Керманич Динамо висловився про вихід своєї команди до наступного раунду Кубка України.

Перше Класичне цього сезону вийшло справжнім футбольним трилером. У матчі 1/8 фіналу Кубка України київське Динамо переграло донецький Шахтар із рахунком 2:1, вирвавши перемогу у другому таймі.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився враженнями від результату принципового протистояння.

"Передусім, вітаю всіх вболівальників Динамо з перемогою, з виходом до наступного раунду. Ми перемогли нашого принципового суперника, ця перемога дуже важлива. Безумовно, в першому таймі було дуже багато поваги до гравців Шахтаря. Ми не грали так агресивно, як домовлялися. У другому таймі ми вже грали, не скажу, що більш ризиковано, але трохи перебудували взаємодії на полі при організації оборони, особливо коли суперник починав атаки від воріт.

Але ще перед грою ми акцентували увагу гравців на тому, що успіх дається сміливим, для цього треба бути рішучим, бути першим на мʼячі, треба бути впевненими у своїх діях, грати без зайвих емоцій, тому що зайві емоції іноді можуть заважати. У сьогоднішній грі у першому вони грали не на нашу користь. У другому таймі, коли ми вже пропустили, ми вже були більш впевнені у своїх діях і чудово розуміли, що треба робити. Успіх — невід’ємна складова наполегливості, впевненості, сміливості. Сміливим посміхається успіх, перемога і фортуна. Але це все треба заслужити своїми бажанням, роботою і внеском у дії команди. За другий тайм, безумовно – подяка гравцям. Перший тайм будемо передивлятися, готуватися до наступних матчів.

Будь-яка гра, в якій Динамо Київ виходить на футбольне поле – головна. Я своїм гравцям завжди кажу одну річ: минуле змінити неможливо, майбутнє нікому невідомо. Важливо те, що відбувається сьогодні і завтра, тому що сьогодні ми будуємо своє майбутнє. Своїм ставленням, тренуваннями, підготовкою, сном, харчуванням, будь-якими деталями. Немає дрібниць ні у футболі, ні взагалі в житті. Тому головне саме те, що відбувається в нашому житті саме сьогодні, і наступна гра.

Є статистичні дані, є підготовка до гри. Коли ми готуємося до гри, безумовно, ми враховуємо статистичні дані, але не скільки матчів перемогли, скільки не перемогли. Ми враховуємо інше – гравці, взаємодії, комбінації, рух на футбольному полі. Моменти, пов’язані безпосередньо з грою. А про серії ми ніколи не говорили і навіть не згадували.

Ми не маємо відрізняти перемоги від поразок. Це слова Валерія Васильовича Лобановського, і я з ним повністю погоджуюся. Ми маємо дивитися на гру, на те, що дало нам додаткові можливості, що ми зробили для того, щоб перемогти, якщо ми говоримо про сьогоднішній матч. Ми маємо відстежувати саме наші дії для того, щоб перемагати. Перемагати в кожній грі не дуже просто, не завжди можна це зробити, але ми маємо послідовно рухатись в цьому напрямку. І як не підносити себе емоційно за якийсь обрій після перемог, так і не падати духом, коли це не вдається. Ми маємо готуватися з розумом, контролюючи свої емоції і повністю віддаватися як у тренувальному процесі, так і в матчах. Наступна гра буде для нас найважливішою, так само, як була і сьогоднішня гра.

Ще раз вітаю усіх уболівальників Динамо з важливою перемогою, з виходом до наступного раунду Кубка України. Бажаю усім тихого, спокійного, мирного неба, тихої спокійної ночі, хоча повідомляють, що вже активізувалися за поребриком... Слава Україні!" — цитує слова Олександра Шовковського офіційний сайт Динамо.

