Голкіпер Динамо Київ прокоментував кубкову перемогу над Шахтарем.

Напередодні київське Динамо обіграло донецький Шахтар у рамках 1/8 фіналу Кубка України на власному полі.

Динамо — Шахтар 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубка України

Після завершення гри воротар "біло-синіх" Руслан Нещерет прокоментував виступ власної команди.

"Емоції після гри позитивні, бо не лише Динамо, а і я вперше виграв у Класичному, тому лише позитивні емоції. Якось гірко було програвати у фіналі Кубка України, у матчі, який ми не мали відпускати. Хотілося помститись за те, що тоді трапилось. Гадаю, уболівальникам результат сьогодні сподобався.

Якщо чесно, то ми пропустили рандомний гол. Але ми перетерпіли перший тайм. Таке у футболі буває, коли одна команда трохи домінує над іншою, треба потерпіти, і коли у команди-суперника буде трохи менше сил, можна давати бій.

У Кубку України тепер прикольний формат, мені подобається. Ми, команда Прем’єр-Ліги, можемо поїхати в якесь село, і там буде велике свято. Але жереб нас звів із Шахтарем. Я не очікував цього, але все можливе у цьому Кубку.

Пам’ятаю, як ми їхали з якогось матчу, і всі в автобусі почали говорити, що нам випав Шахтар. Спершу я навіть не зрозумів, як може бути матч з Шахтарем вже в 1/8. Потім переконався, що це правда. Але було цікаво грати з ними сьогодні.

Слухайте, тут навіть мотивація не потрібна. Коли ти знаєш, що гратимеш проти Шахтаря, це як додатковий стимул для тебе, як футболіста. Завжди хочеться з ними грати, завжди хочеться боротись за позитивний результат.

Коли так багато наших вболівальників на трибунах, то це додаткова мотивація та відповідальність. Було дуже приємно відчувати, як вони вболівали, гнали нас до перемоги. У цій перемозі їхня заслуга також є", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що серія без перемог над Шахтарем для Динамо тривала десять матчів.