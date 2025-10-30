Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував кубкову перемогу над Шахтарем.

Київське Динамо напередодні обіграло донецький Шахтар у рамках 1/8 фіналу Кубка України на власному полі.

Динамо — Шахтар 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубка України

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.

"Після матчу відчуваю втому, ми віддали дуже багато емоцій. Провели два дуже непростих поєдинки за три дні. Щодо сьогоднішньої гри, перший тайм нам не вдався, Шахтар мав дуже багато моментів, міг забивати три-чотири м’ячі та закривати гру.

На щастя, Руслан Нещерет зіграв дуже класно у цих моментах, виручив. Після того як на початку другої половини зустрічі Шахтар забив м’яч, ми перевернули гру та контролювали її. Це стало переломним моментом.

Це футбол, тому не може бути завжди все добре. У другій половині зустрічі трохи змінили схему. Узагалі, розмова у перерві була спокійною, конструктивною, без крику. Так, ми спочатку пропустили, але в цілому, у другому таймі зіграли набагато краще — створили достатньо моментів, забили два м’ячі та перемогли.

Якщо чесно, — так, пропущений м’яч нас розізлив. Після того як ми пропустили, почали грати зовсім по-іншому. Будемо детально розбирати цей матч, бо в неділю знову поєдинок із Шахтарем уже у чемпіонаті, у ньому потрібно починати так грати з перших хвилин, а не з 55-ї.

Якщо ми можемо кінець поєдинку витримати та підтримувати хороший темп, значить, ми фізично добре готові.

Тішить, що ми почали більше забивати після стандартів, бо ми на тренуваннях приділяємо дуже багато уваги стандартним положенням як в атаці, так і в обороні.

Матч у неділю? Та дайте трохи видихнути після сьогоднішньої гри, а вже від завтра будемо готуватися до наступної зустрічі", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що серія без перемог над Шахтарем для Динамо тривала десять матчів.