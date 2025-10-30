Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував кубкову перемогу над Шахтарем.

Київське Динамо напередодні у рамках 1/8 фіналу Кубка України обіграло донецький Шахтар на власному полі.

Динамо — Шахтар 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубка України

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко прокоментував виступ власної команди.

"По-перше, сьогодні прийшло доволі багато вболівальників, і дуже вдячні їм за підтримку. Ця перемога стала можливою завдяки їм. Коли я йшов розминатись перед другим таймом, вони аплодували, підбадьорювали, гнали вперед у другому таймі.

У першому таймі, можливо, була якась невпевненість, але є як є, і слава Богу, що ми виграли.

Що стосується другого голу, то я би не сказав, що там моя заслуга — це заслуга всієї команди. Пробив головою, хотілося забити, але добре, що Герреро забив — у іншому випадку було б дуже прикро.

Це футбол, і ми не знали, що може статись у наступні хвилини. Звичайно, було складно, і добре, що до перерви ми не пропустили.

Моїм завданням на другий тайм було більше допомогти команді загалом, більше грати вперед, оскільки ми програвали, більше загострювати гру. Ви бачили, що вони підсіли у другому таймі, й уже ми більше створювали моментів. Можна сказати, помінялися ролями після перерви. Добре, що ми виграли, й вітаю всіх уболівальників із перемогою", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що серія без перемог над Шахтарем для Динамо тривала десять матчів.