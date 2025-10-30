Україна

Керманич Шахтарем прокоментував кубкову поразку від Динамо Київ.

Донецький Шахтар напередодні поступився київському Динамо у рамках 1/8 фіналу Кубка України на полі суперників.

Динамо — Шахтар 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубка України

Після завершення гри головний тренер "помаранчево-чорних" Арда Туран прокоментував виступ власної команди.

"Перш за все, вітаю Динамо Київ із перемогою в цьому напруженому протистоянні, і я сподіваюсь, що вже в найближчому майбутньому ми зможемо знову повернутись до подібних матчів у класичному дербі з 40 тисячами чи навіть більше вболівальників на українських стадіонах.

Що стосується гри, то вважаю, що перші 15 хвилин у нашому виконанні були неймовірними — я повністю задоволений тим, як гравці виконували установки, які я дав на цей матч. Можливо, вони могли обрати на ці 15 хвилин кращі бутси й правильніше реалізувати ті моменти, які в нас виникали.

Потім ми втратили якусь нашу здорову стриманість і під тиском атак суперника в другому таймі трохи загубили концентрацію. У футболі так працює: коли ти дозволяєш супернику створювати моменти, то дуже часто він ними користується. Особливо суперник такого рівня.

Із іншого боку, ми не зуміли реалізувати ті нагоди, які виникали в нас. Я надзвичайно засмучений, проте ми маємо залишити смуток позаду й рухатись далі, до наступного протистояння. Щодо останніх 15 хвилин матчу, то в мене буде справжня розмова зі своєю командою тет-а-тет у непростому форматі.

Перед відповіддю на ваше запитання хотів би наголосити на арбітражу: сьогодні він був справді на високому рівні. І ми повинні хвалити суддів, коли вони дуже гарно роблять свою справу. Так, ми можемо їх критикувати, коли незадоволені тими чи іншими їх рішеннями, але сьогодні я повністю задоволений рівнем арбітражу. Тож треба подякувати головному арбітру та його асистентам.

Що стосується вашого запитання, то, як я наголосив, футбол полягає в тому, аби вміти використовувати створені моменти в найбільш правильний спосіб. Я б не сказав, що це є наслідком утрати концентрації, більше погоджуюсь з вашою тезою, що це певна відсутність необхідного нам досвіду через те, що наша команда дійсно молода.

І, звичайно, це позначається, коли ви граєте проти такого суперника, як Динамо, особливо на їхньому полі, коли вони відчувають підтримку рідних трибун і створюють тиск. На жаль, ми сьогодні до кінця не зуміли правильно з цим тиском упоратись. Звісно, такі ігри дають чудовий досвід на майбутнє, проте я волів би здобути цей досвід через перемогу. На жаль для нас, сьогодні ми здобуваємо його через болючу поразку.

Ми завжди намагаємось розвивати наш малюнок гри саме таким чином — за рахунок домінування на м’ячі, створення якомога більшої кількості моментів та подальшій їх реалізації. На жаль, сьогодні ми не зуміли повністю реалізувати цей план на гру. Суперник дійсно краще виглядав в ситуаціях один в один, доволі добре також сьогодні наш опонент виглядав у контактній боротьбі.

Ми проведемо аналіз гри та спробуємо зробити корисні висновки із того покарання, що ми отримали через те, що не слідували всім постулатам нашої гри протягом усіх 90 хвилин. І так, я з вами повністю погоджуюсь: те, що трапилось сьогодні на певному відрізку матчу, турбує мене та змушує дуже уважно проаналізувати після гри те, що сьогодні сталось.

Вони обоє – неймовірні виконавці й разом з тим справді чудові люди, фантастичні хлопці. Проте настав час залишити цей етап життя в минулому. Судаков та Кевін? Вони досягли певного рівня, захотіли зростати та покращувати свої карʼєрні можливості — ми це поважаємо і подарували їм таку нагоду наприкінці останнього трансферного вікна.

Зараз у нас є ціла плеяда виконавців, також молодих і талановитих, які мають дуже великий потенціал, у який я вірю. Звісно, їм бракує досвіду, що здобувається в таких поєдинках, як сьогоднішнє класичне дербі. Іноді він здобувається за рахунок впевнених перемог, іноді за рахунок болючих поразок.

Я цілком погоджуюсь із вашим твердженням, що нам бракує саме точності в реалізації тих нагод, які ми створюємо в останній третині поля. Усвідомлюємо цю проблему й працюємо над нею останнім часом. Я переконаний, що мої хлопці з плином часу зуміють зробити правильні висновки й покращити цей аспект нашої гри", — заявив турецький фахівець.

Нагадаємо, що серія без перемог над Шахтарем для Динамо тривала десять матчів.