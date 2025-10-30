Україна

Гравець Динамо оцінив гру команди, виділив Герреро як “джокера” і розповів, як емоції допомогли здобути перемогу.

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував перемогу над Шахтарем (2:1) у 1/8 фіналу Кубка України та поділився емоціями від матчу.

Після гри футболіст наголосив, що команда давно не перемагала головного суперника, тому результат викликав особливу радість:

“Емоції позитивні, тому що давно не вигравали у Шахтаря — років зо три-чотири, напевно. І зараз така перемога, у другому таймі переграли їх повністю. Тому шалені емоції”.

Вівчаренко відзначив підтримку трибун, яка допомогла команді додати в другій половині зустрічі:

“Ви бачили, як ми побігли у другому таймі. Тому дякую вболівальникам за те, що прийшли сьогодні та підтримували нас. А ми віддячили їм перемогою”.

Гравець також пояснив різницю між таймами у грі киян:

“Можливо, було присутнє хвилювання в першому таймі. А коли пропустили — нема чого вже було сидіти в обороні, потрібно було відігруватися”.

За словами футболіста, лідер команди Андрій Ярмоленко знову виступив із промовою у роздягальні, що стало додатковим мотиватором:

“Так, було, але це залишиться в роздягальні. Звісно, коли один із лідерів команди виступає із промовою, такою бадьорою, то це надихає”.

Також Вівчаренко похвалив свого партнера Браяна Герреро, який знову відзначився голом після виходу на заміну:

“Він і в попередньому матчі з Кривбасом вийшов та забив, і сьогодні. Що сказати — красень”.

Попереду в Динамо — повторне протистояння із Шахтарем, цього разу у чемпіонаті України.

“Потрібно сьогоднішній матч перенести на майбутній у чемпіонаті”, — підсумував захисник.

Нагадаємо, що серія без перемог над Шахтарем для Динамо тривала десять матчів.