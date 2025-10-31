Україна

Владислав Мороз поділився своїми очікуваннями перед грою з Вересом.

Захисник Епіцентру Владислав Мороз прокоментував підготовку своєї команди до матчу УПЛ проти Вереса.

"Звичайно, зміни з попередніми матчами против Вереса є. Вперше чергу, в нашій команді, адже змінився склад, а ті хлопці, які грали раніше проти Вереса – набралися досвіду. До того ж, ми нині, так би мовити, на ходу, адже виграли дві гри поспіль.

Крила в нас не виросли, але емоційно ми на підйомі. Рухаємося в правильному напрямку та працюємо далі. Ми не збавляємо обертів, тому маємо набирати й далі очки.

Нам просто потрібно забирати свої очки, слід обходити інші команди та підніматися вище в турнірній таблиці. Хочемо вийти вже з тієї червоної зони та закріпитися в середині турнірки. А для цього необхідно в кожному матчі боротися, грати до кінця та не втрачати концентрацію. Тоді й очок буде значно більше.

У рідному Тернополі багато людей приходять повболівати за мене? Звичайно. Приходять мої рідні, знайомі, друзі, які підтримують усю нашу команду. І мені звісно хочеться забити, щоб порадувати їх. Поки що не вдалося відзначитися голом саме в Тернополі, але всьому свій час.

Ну, і принагідно запрошую усіх першого листопада на стадіон імені Романа Шухевича в Тернополі на гру проти Вереса. Приходьте, вболівайте за Епіцентр! Підтримка трибун нам допомагає", — наводить слова Мороза прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Епіцентр – Верес відбудеться завтра, 1 листопада, о 18:00.