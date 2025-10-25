Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 24 жовтня 2025 року.

У домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги Олександрія поступилась кам’янець-подільському Епіцентру.

Команда Кирила Нестеренка активно почала гру на чужій половині, проте вже після середини першого тайму колектив Сергія Нагорняка перехопив ініціативу.

Як наслідок, забитий м’яч дебютантів УПЛ, після якого в другому таймі вони ледь утримали цю крихку перевагу на тлі багатьох спроб суперників відігратись.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Епіцентр у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Олександрія — Епіцентр 0:1

Гол: Сіфуентес, 33

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков (Ндіка, 84) — Шостак (Хуссейн, 73), Фернандо (Мишньов, 46), Булеца (Кулаков, 73) — Жонатан, Кастільйо, Цара (Козак, 46).

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Кош, Климець — Запорожець (Савчук, 90), Ліповуз — Кирюханцев, Миронюк, Сіфуентес (Борячук, 90) — Сидун (Беженар, 57).

Попередження: Кастільйо, Білик — Ліповуз