Україна

Поєдинок кваліфікації U-21 відбудеться 14 листопада на стадіоні "Реджеп Таїп Ердоган".

Визначено місце проведення наступного матчу молодіжної збірної України у кваліфікації до чемпіонату Європи-2027 (U-21). Команда Унаї Мельгоси зіграє проти Туреччини 14 листопада в Стамбулі на арені "Реджеп Таїп Ердоган", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Початок зустрічі заплановано на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що українська команда виступає у групі H, де її суперниками є збірні Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

До фінальної частини Євро-2027 (U-21), яка відбудеться в Албанії та Сербії, потраплять 16 команд — господарі турніру, дев’ять переможців груп, найкраща команда серед других місць і чотири переможці плей-оф між вісьмома другими командами.