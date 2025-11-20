Україна

Нападник Тоттенгема, робить усе можливе, щоб допомогти шпорам у принциповому матчі проти Арсеналу.

Рандал Коло Муані, який виступає за клуб на правах оренди, готується до ключового дербі Північного Лондона проти Арсеналу, тренуючись у спеціально виготовленій захисній масці.

Французький форвард зламав щелепу після зіткнення з Гаррі Магвайром під час матчу проти Манчестер Юнайтед на початку цього місяця.

Початкові прогнози припускали, що Коло Муані може пропустити до восьми тижнів, однак минулого тижня стало відомо, що гравцеві не знадобиться хірургічне втручання.

Як повідомляє The Telegraph, 26-річний гравець уже провів тренування в масці, покликаній захистити його травмовану щелепу. Тоттенгем докладає всіх зусиль, щоб дати Коло Муані шанс вийти на поле проти канонірів цієї неділі.

Коло Муані був орендований у Парі Сен-Жермен восени. Француз провів чотири матчі в АПЛ, але результативними діями не відзначався.