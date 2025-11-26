Україна

Клуб УПЛ достроково розірвав контракт із захисником за взаємною згодою.

Олександрія офіційно повідомила про дострокове припинення контракту з лівим захисником Тео Ндікою. Як інформує клуб, угоду було розірвано за взаємною згодою сторін.

Ндіка приєднався до Олександрії у березні 2025 року та дебютував у виїзному матчі чемпіонату проти Шахтаря, який завершився перемогою донеччан з рахунком 3:0.

Загалом в українській Прем’єр-лізі гравець провів 12 поєдинків і забив один гол. Також він відіграв два матчі в Кубку України та ще два — у Лізі конференцій УЄФА.

Олександрія подякувала 25-річному французькому футболістові за співпрацю та побажала успіхів у подальшій кар’єрі.