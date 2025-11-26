Клуб УПЛ достроково розірвав контракт із захисником за взаємною згодою.
Тео Ндіка, ФК Олександрія
26 листопада 2025, 18:58
Олександрія офіційно повідомила про дострокове припинення контракту з лівим захисником Тео Ндікою. Як інформує клуб, угоду було розірвано за взаємною згодою сторін.
Ндіка приєднався до Олександрії у березні 2025 року та дебютував у виїзному матчі чемпіонату проти Шахтаря, який завершився перемогою донеччан з рахунком 3:0.
Загалом в українській Прем’єр-лізі гравець провів 12 поєдинків і забив один гол. Також він відіграв два матчі в Кубку України та ще два — у Лізі конференцій УЄФА.
Олександрія подякувала 25-річному французькому футболістові за співпрацю та побажала успіхів у подальшій кар’єрі.