Україна

Колишній гравець збірної України вже обрав підрозділ у ЗСУ.

Сьогодні, 28 листопада, ЗМІ стало відомо, що минулої ночі співробітниками київського ТЦК було затримано колишнього гравця київського Динамо та збірної України Дениса Гармаша.

За інформацією ЗМІ, затримання відбувалося із застосуванням фізичної сили, після чого 35-річному українцю запропонували вийти з будівлі ТЦК за 25 тисяч доларів, але футболіст відмовився.

Трохи пізніше прес-служба київського ТЦК опублікувала заяву, в якій підтвердила не лише затримання Гармаша, а й його мобілізацію до одного із підрозділів ЗСУ.

"До уваги громадськості та представників медіа! В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили екс-футболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар.

Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.

Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило", — сказано у заяві київського ТЦК.

Додамо, що цього сезону Гармаш виступав за київський клуб Лісне у Другій лізі, де провів 13 матчів, відігравши на полі 347 хвилин. Через фінансові проблеми клуб був виключений із розіграшу чемпіонату.