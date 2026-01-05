Дуель лідерів УПЛ — у програмі підготовки Пономарьова.
фото ФК ЛНЗ
05 січня 2026, 13:23
Черкаський ЛНЗ під час зимової перерви в українській Прем’єр-лізі розіб’є тренувальний табір у Туреччині.
Там команда Віталія Пономарьова запланувала провести, як мінімум, дев’ять товариських поєдинків.
17.01 Дукла Прага (Чехія)
21.01 ЦСКА Софія (Болгарія)
25.01 Полонія (Польща)
31.01 Сараєво (Боснія і Герцеговина) / Желєзнічар Сараєво (Боснія і Герцеговина)
7.02 Колос (Україна) / Колос (Україна)
10.02 Шахтар (Україна)
12.02 Рига (Латвія)
Завершення періоду відпусток у ЛНЗ заплановане на 9 січня, а початок зборів — на 12 січня.