Захисник Динамо демонструє один із найкращих показників у топ-50 європейських ліг.

Центральний захисник Динамо Тарас Михавко посів четверте місце у рейтингу центральних захисників до 21 року у топ-50 чемпіонатах Європи за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).

Рейтинг складали на основі точних коротких передач на відстань менше десяти метрів, які дозволяють обходити трьох і більше суперників.

У Михавка цей показник склав 1,18, що відображає його високий рівень ефективності в розіграшах та розвитку атакувальних дій із захисту.

Нагадаємо, Трабзонспор взяв на олівець Михавка.