Захисник Динамо демонструє один із найкращих показників у топ-50 європейських ліг.
Тарас Михавко, фото ФК Динамо Київ
06 січня 2026, 13:21
Центральний захисник Динамо Тарас Михавко посів четверте місце у рейтингу центральних захисників до 21 року у топ-50 чемпіонатах Європи за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).
Рейтинг складали на основі точних коротких передач на відстань менше десяти метрів, які дозволяють обходити трьох і більше суперників.
У Михавка цей показник склав 1,18, що відображає його високий рівень ефективності в розіграшах та розвитку атакувальних дій із захисту.
Нагадаємо, Трабзонспор взяв на олівець Михавка.