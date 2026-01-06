Україна

Столичний клуб офіційно підтвердив припинення співпраці з Олегом Ільїним, Євгенієм Пасічем та Віталієм Чеботарьовим.

Прес-служба біло-зелених повідомила про те, що троє футболістів отримали статус вільних агентів та залишають розташування клубу.

Розташування київського клубу покинули наступні футболісти:

Олег Ільїн. Вінгер провів за киян 11 поєдинків, у яких відзначився двома гольовими передачами. Ільїн виступав в Оболоні на правах оренди з Колоса. У клубі відзначили, що Олег був важливою частиною атакувальних побудов команди, додаючи грі варіативності та креативу.

Євгеній Пасіч. Досвідчений гравець взяв участь у 8 матчах та записав до свого активу один асист. Пасіч приєднався до клубу на правах оренди з Металліста 1925. Керівництво підкреслило його сумлінність та роботу на команду.

Віталій Чеботарьов. Воротар так і не дебютував за основний склад у офіційних матчах, але був повноцінною частиною тренувального процесу колективу. Восени Оболонь екстрено підписало голкіпера та тлі кадрових втрат.

Після першої першої половини сезону, кияни посідають 12 сходинку, маючи у своєму активі 17 очок.