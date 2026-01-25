Сьогодні, 25 січня, луганська Зоря проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Віктора Скрипника буде болгарський Локомотив Софія. Матч розпочнеться о 14:30.

Онлайн трансляція матчу Зоря — Локомотив Софія:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Зоря посіла восьму сходинку.