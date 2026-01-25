До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 14:30.
фото ФК Зоря Луганськ
25 січня 2026, 11:00
Сьогодні, 25 січня, луганська Зоря проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Віктора Скрипника буде болгарський Локомотив Софія. Матч розпочнеться о 14:30.
Онлайн трансляція матчу Зоря — Локомотив Софія:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Зоря посіла восьму сходинку.