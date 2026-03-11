Ліга чемпіонів

Легендарний воротар розкритикув заміну голкіпера Тоттенгема у матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Легендарний данський воротар Петер Шмейхель різко розкритикував рішення головного тренера Тоттенгем Ігор Тудор замінити голкіпера Антонін Кінські вже на старті матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид.

22-річний воротар проводив свій дебютний матч у Лізі чемпіонів на стадіоні Ванда Метрополітано, але допустив дві результативні помилки на початку зустрічі. Після них голами відзначилися Маркос Льоренте та Хуліан Альварес, а між цими м’ячами ще один гол забив Антуан Грізманн.

Уже на 17-й хвилині за рахунку 0:3 Тудор вирішив замінити Кінські, випустивши основного воротаря Гульєльмо Вікаріо. Після матчу Шмейхель жорстко оцінив це рішення тренера.

"Він замінює його, і це матиме наслідки для всієї його кар’єри. Він буквально знищив його кар’єру.

Коли в майбутньому звучатиме його ім’я, увесь футбольний світ згадуватиме саме цей момент. Йому була потрібна підтримка принаймні до перерви", — заявив Шмейхель в ефірі CBS Sport.

