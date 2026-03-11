Італія

Головними претендентами на форварда є Мілан, Ювентус та Наполі.

За інформацією інсайдерів Фабріціо Романо та Маттео Моретто, 24-річний сенегалець залишить мюнхенську Баварію і повернеться до Челсі, який одразу ж виставить його на продаж. Попри те, що Баварія заплатила за річну оренду форварда солідні 16 мільйонів євро, керівництво клубу вирішило не користуватися правом повноцінного викупу за 65 мільйонів євро.

Під керівництвом Венсана Компані Джексон провів 24 матчі, у яких відзначився 7 голами та 3 асистами, проте цього виявилося недостатньо, щоб переконати босів рекордмайстра. Після закінчення сезону Ніколас повернеться до Челсі, але його перебування на Стемфорд Брідж буде тимчасовим.

Сині планують знайти для нього новий клуб, віддаючи перевагу повноцінному трансферу. Головним питанням залишається зарплата гравця (7,5 млн євро на рік) та його довгостроковий контракт, який діє до червня 2033 року.

Італійська Серія А виглядає найбільш імовірним напрямком для продовження кар'єри нападника. У послугах Джексона серйозно зацікавлені місцеві гранди:

Мілан вже неодноразово придивлявся до сенегальця. Ювентус розглядав його кандидатуру ще минулого літа на тлі напруженої ситуації з Коло Муані. Наполі також уважно стежить за ситуацією і бачить у ньому підсилення для своєї атаки.

Агент футболіста, Алі Барат, у нещодавньому інтерв'ю підтвердив, що Ніколас не відмовився б від переїзду на Апенніни і вважає Італію дуже привабливим варіантом. Однак усе залежатиме від того, чи зможуть італійські клуби задовольнити фінансові апетити Челсі та самого гравця.