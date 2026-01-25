Україна

Андрій Шевченко підбив підсумки перших двох років перебування на своїй посаді.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував два роки свого правління на чолі українського футболу.

"Сьогодні минає два роки, відколи я очолюю Українську асоціацію футболу.

Протягом своєї кар’єри я пройшов усі ролі – від футболіста до тренера, а нині – управлінця. На кожному етапі рівень відповідальності зростав. Зараз він – найвищий. Водночас я відчуваю, що перебуваю на своєму місці. Ми працюємо на перспективу: зосереджуємося на проєктах, які системно й ґрунтовно впливають на гру та формують її майбутнє. Ми працюємо на стійкий результат. Її забезпечує злагоджена команда, де кожен професіонал відповідає за свій напрямок і несе за нього повну відповідальність.

Я вдячний Силам оборони України, які тримають фронт і захищають нашу незалежність. Завдяки їм ми підіймаємо наш прапор на полі, маємо змогу грати та розвивати футбол. Також вдячний партнерам за підтримку проєктів і віру в майбутнє українського футболу. Окрема подяка команді УАФ за щоденну, послідовну роботу.

Й далі – разом. Слава Україні!", — написав Шевченко у своєму Instagram.

