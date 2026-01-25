Сьогодні, 25 січня, київська Оболонь проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Олександра Антоненка буде боснійський Сараєво. Матч розпочнеться о 13:00.

Онлайн трансляція матчу Оболонь — Сараєво:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Оболонь посіла дванадцяту сходинку.