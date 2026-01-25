До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 13:00.
фото ФК Оболонь
25 січня 2026, 11:40
Сьогодні, 25 січня, київська Оболонь проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Олександра Антоненка буде боснійський Сараєво. Матч розпочнеться о 13:00.
Онлайн трансляція матчу Оболонь — Сараєво:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Оболонь посіла дванадцяту сходинку.