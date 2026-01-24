Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 24 січня, розпочавшись о 14:00.

Сьогодні, 24 січня, ковалівський Колос проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.

Суперником команди Руслана Костишина буде чеський Градец Кралове. Матч розпочнеться о 14:00.

Онлайн трансляція матчу Колос — Градец Кралове:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Колос займає шосте місце, а Градец йде на сьомому місці в чемпіонаті Чехії