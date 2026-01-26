Іспанія

Головний тренер команди вважає гравця важливим для ротації та готує нову угоду.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заблокував можливий трансфер півзахисника збірної Південної Кореї Лі Кан Іна до чемпіонату Іспанії.

Як повідомляє Marca, інтерес до 24-річного футболіста проявляв Атлетіко, а одним із ключових ініціаторів потенційного переходу був керівник футбольного департаменту мадридців Матеу Алемані. Функціонер добре знайомий з Лі Кан Іном ще з часів роботи у Валенсії, куди кореєць приєднався у 2017 році та підписав свій перший професійний контракт.

За інформацією джерела, Луїс Енріке категорично заборонив ПСЖ вступати в будь-які переговори щодо трансферу півзахисника, оскільки вважає його важливим гравцем ротації та частиною своїх тактичних планів. Сам Лі Кан Ін був готовий розглянути варіант повернення до Іспанії після того, як дізнався про інтерес з боку Атлетіко, однак через позицію головного тренера паризького клубу перемовини так і не стартували.

Більше того, ПСЖ має намір запропонувати футболісту новий контракт на покращених фінансових умовах, аби остаточно закрити питання його можливого відходу. Поточна угода Лі Кан Іна з французьким клубом чинна до червня 2028 року.

Півзахисник приєднався до ПСЖ у липні 2023 року, перейшовши з Мальорки за 22 мільйони євро. У поточному сезоні він провів 20 матчів у всіх турнірах, забив два м’ячі та віддав три результативні передачі. За даними Transfermarkt, трансферна вартість гравця наразі становить 25 мільйонів євро.