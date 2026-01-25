Україна

Патрік ван Леувен розповів про контрольний матч проти Теджона.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував нічийний результат у контрольному матчі проти південнокорейського Теджона (3:3), у якому було зіграно чотири тайми по 30 хвилин.

"Що ж, ми зіграли чотири тайми по тридцять хвилин, щоб задіяти всіх футболістів, а наприкінці випустили вихованців Академії, щоб дати їм ігровий час. Перші два тайми грали більш досвідчені виконавці. Я вважаю, що ми мали краще розпоряджатися моментами та створювати більше можливостей для взяття воріт. Думаю, забили непогані голи. Мали забивати більше, але водночас знову пропустили два м'ячі, які не повинні були пропускати. Цим я незадоволений, адже вчора у нас була гарна командна зустріч, де ми намагалися визначити цілі на найближчий період. Тож у цьому плані я був трохи розчарований.

Забитими голами задоволений, а пропущеними — ні. Потім після двох таймів ми змінили склад. Володимир Вілівальд відіграв ще тридцять хвилин, тож загалом він сьогодні провів на полі дев'яносто хвилин. Решта складу була сформована з гравців Академії плюс Бар Лін. Це було добре. Мені сподобалася енергія, яку хлопці вклали в гру. Побачив, що вони все ще трохи побоюються грати проти більш дорослих футболістів, до того ж проти хорошої команди з Південної Кореї. Тож для молодих гравців було багато нового, але вони впоралися добре і наприкінці навіть забили гол.

Щодо Джозефа Джонса — це був його третій день з нами, він провів два тренування. Думаю, ми вже бачимо його рівень. Він знаходить своє місце в команді. Помітно, що темп тренувань трохи вищий, ніж той, до якого він звик, але він добре адаптується. І, звісно, завдяки тому, що у нас багато іспаномовних гравців, він легко вливається в колектив і йому просто з ними спілкуватися", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

Свій наступний матч Кривбас проведе проти китайського Тяньцзінь Тайгер – гра запланована на 31 січня.