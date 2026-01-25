Україна

Очільник Динамо підкреслив бажання футболіста залишатися у київському клубі.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловився щодо підписання нового п’ятирічного контракту з півзахисником Миколою Шапаренком, наголосивши на важливості футболіста для клубу та готовності відпустити гравця у разі вигідної пропозиції.

Про це Суркіс заявив у коментарі пресслужбі Динамо.

За словами функціонера, продовження угоди підтверджує бажання Шапаренка і надалі виступати за київський клуб, попри численні чутки навколо його майбутнього:

"Перш за все, це означає, що Микола – людина, яка хоче грати у футбол і хоче грати в Динамо. Було багато розмов, що він не хоче підписувати контракт і планує піти вільним агентом, але це не про Шапаренка. Він порядна людина, і ми вирішили всі питання буквально за десять хвилин", – зазначив Суркіс.

Президент підкреслив, що у нинішніх умовах рішення підписати довгостроковий контракт потребує сміливості, адже попередня угода футболіста спливала вже за кілька місяців:

"Микола міг обрати інший шлях, але для нього Динамо – не порожній звук. Я пообіцяв йому, що якщо з’явиться хороша пропозиція для нього і для клубу, ми нікого тримати не будемо. Так уже було з Забарним, Миколенком, Ванатом", – додав він.

Також Суркіс наголосив, що Шапаренко залишається важливим гравцем для команди й має допомогти клубу в боротьбі за трофеї:

"Я дуже задоволений тим, що він ухвалив правильне рішення. Він нам потрібен і обов’язково допоможе в чемпіонаті, Кубку та, сподіваюся, в єврокубках у наступному сезоні", – підсумував президент Динамо.

Шапаренко в складі київського клубу провів 230 матчів, забив 32 голи та віддав 41 результативну передачу.