Завершилася 1481 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Невідомі в балаклавах напали на суддю Індустріального районного суду Дніпра. Вона перебуває у важкому стані в лікарні. Поліція Дніпра повідомила про відкриття двох кримінальних проваджень.

🔸 Війська рф зосереджують значну кількість сил і засобів на Запорізькому напрямку. За словами Сирського, нині інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

🔸 В Італії завершилася Паралімпіада-2026, де українські атлети вибороли 19 медалей: 3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових, і посіли 7-ме місце в загальному рейтингу.

🔸 Юрій Ушаков "послав" помічників президента Франції, які наполягали на тому, що москва має погодитися на участь європейських союзників України у переговорах про мир.

🔸 Володимир Зеленський заявив, що готовий проговорювати з парламентарями закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на військову службу.

Підбірка новин: Суспільне, hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 154 бойових зіткнення.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав 74 авіаційних ударів – скинув 212 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3917 дронів-камікадзе та здійснив 2572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував укріплення наших підрозділів у бік населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового та Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів в бік населених пунктів Діброва, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку противник 13 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка та в бік населених пунктів Озерне, Різниківка, Рай-Олександрівка. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмував позиції наших оборонців у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Русин Яр. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Торецьке, Білицьке, Нове Шахове та в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Новопідгороднє, Мирноград, Родинське, Молодецьке, Філія. Триває п’ять штурмових дій.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 20 – поранено; знищено одиницю спеціальної техніки, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки ворога та чотири укриття особового складу. Знищено або подавлено 72 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти 12 разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Калинівське, Березове, Тернове, Першотравневе, Новомиколаївка, Злагода та у бік Вербового. Крім того, Іванівка, Гаврилівка, Просяна, Коломійці, Покровське, Орли зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 20 атак окупантів: у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки, Чарівного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Копані, Мирне, Воздвижівка, Верхня Терса, Новоселівка, Барвінівка. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в напрямку Павлівки. Авіаударів зазнали Оріхів та Веселянка.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Авіаударів противника зазнали Микільське та Львове.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Путін ніколи не хотів зупиняти війну Росії проти України. Він боявся Президента Трампа і тиску з боку Сполучених Штатів. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів. Я й надалі вважаю, що Америка має посилити тиск на Путіна. Інакше він не вестиме переговори добросовісно. Він лише хоче висувати ультиматуми Україні, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту.

Ситуація навколо Ірану приносить йому більше грошей. Пом’якшення санкцій, запроваджених проти Росії, також йому допомагає. Наша розвідка доповідає, що через усі санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом, а також через наші далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі Росія лише у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 мільярдів доларів.

Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході. Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну.

Росія підготувала велику наступальну операцію, яку вони хотіли розпочати наприкінці минулого року і продовжити цієї весни. У відповідь ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу. 

Це був успіх не лише через територію, а й через наших людей, а також тому, що ми запобігли масштабному російському наступу. Усе це значною мірою стало можливим завдяки нашим дроновим технологіям. Росія почала втрачати 30–35 тисяч військових щомісяця через дрони – FPV та інші типи дронів.

Країни Близького Сходу та американські бази в регіоні мають бути краще захищені. Саме тому їм потрібні перехоплювачі дронів. Це наше нове технологічне ноу-хау.

Війна на Близькому Сході – це не наземна війна, а повітряна. Тому їм потрібна велика кількість систем протиповітряної оборони. Сполучені Штати, звісно, використовують свою авіацію, але, щоб закрити небо, ми надали те, що мали. Я маю на увазі значну експертизу. У їхньому арсеналі є багато інших ефективних засобів, але цього немає. І країни Близького Сходу звернулися до нас саме по це.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!