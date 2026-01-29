Ліга чемпіонів

Італієць незадоволений грою своєї команди на мʼячі.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після матчу Ліги чемпіонів з Монако (0:0). Його слова наводить Sky Sport Italia.

«Минуло лише кілька днів з нашого останнього матчу, заміни були зроблені, щоб додати свіжості та дати шанс тим, хто грав менше, але нам не вдалося зіграти так, як останнім часом.

Проти нас була сильна команда, нам не вистачало компактності. Вони не зіграли погано, але коли всі діють повільно, зникає можливість для індивідуального рішення. Проте хлопці боролися.

Стало більше свідомості, і саме завдяки ній ми можемо показати, хто ми є. Сьогодні нам це не вдалося з погляду ритму. Коли темп низький, показувати індивідуальну гру та майстерність стає складніше.

Потрібно грати швидше. Ми повинні використовувати цю свідомість, щоб протистояти тим, хто буде далі. Ми діяли трохи повільно. В обороні ми впоралися з кількома складними ситуаціями, але від середини поля і вище мали зіграти краще», – сказав Спаллетті.