Ліга чемпіонів

Марокканський латераль ПСЖ проводить свій 72-й матч у найпрестижнішому європейському турнірі, зрівнявшись із легендарним Самуелем Куффуром.

У рамках протистояння Ліги чемпіонів між Парі Сен-Жермен та лондонським Челсі марокканський захисник парижан Ашраф Хакімі вписує своє ім'я в історію турніру. Вихід на поле у цьому матчі дозволив йому досягти видатної позначки у 72 поєдинки в головному єврокубку.

До цього моменту абсолютним рекордсменом серед африканських гравців оборони за кількістю матчів у Лізі чемпіонів був колишній захисник мюнхенської Баварії та збірної Гани Самуель Куффур. Тепер Хакімі офіційно ділить із ним першу сходинку. Враховуючи вік марокканця та його стабільність на найвищому рівні, встановлення одноосібного рекорду є лише питанням часу.

Ашраф Хакімі дебютував у Лізі чемпіонів 17 жовтня 2017 року, захищаючи кольори мадридського Реала. Це був напружений матч групового етапу проти лондонського Тоттенгема на Сантьяго Бернабеу, який завершився внічию 1:1. На момент дебюту марокканцю було лише 18 років.

Лігу чемпіонів, захисник вигравав двічі. У сезоні 2017/18 (Реал Мадрид): Тоді він провів лише два матчі на груповому етапі (включаючи свій дебют), але став повноцінним володарем трофею. Завдяки цьому Хакімі увійшов в історію як перший марокканець, який виграв Лігу чемпіонів.

У сезоні 2024/25 (ПСЖ): Цей розіграш став справжнім бенефісом для Ашрафа. Парижани вперше у своїй історії виграли кубок чемпіонів, розгромивши у фіналі міланський Інтер з рахунком 5:0. Хакімі відіграв ключову роль у тій перемозі та навіть забив перший гол у ворота своєї колишньої команди.