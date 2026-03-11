Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 11 березня 2026 року.

Баєр Леверкузен та Арсенал зіграли внічию 1:1 у першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА.

Перший тайм пройшов у закритій боротьбі з мінімумом моментів. Найближчим до гола був Мартінеллі, який після передачі Йокереса влучив у поперечину.

Одразу після перерви господарі вийшли вперед: на 46-й хвилині Андріх головою замкнув подачу з кутового.

Баєр довгий час впевнено стримував атаки лондонців, однак наприкінці гри Арсенал врятувався. На 89-й хвилині після фолу у штрафному Гаверц реалізував пенальті у ворота рідної команди та встановив остаточний рахунок.

Матч-відповідь між Арсеналом і Баєром відбудеться 17 березня в Лондоні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр Леверкузен — Арсенал у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Баєр Леверкузен — Арсенал 1:1

Голи: Андріх, 46 — Гаверц, 89 (пен.)



Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тапсоба — Поку, Паласіос (Е. Фернандес, 82), Гарсія, Грімальдо — Тер’є (Гофманн, 81), Маза (Тілльман, 74) — Кофане.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс — Сака (Мадуеке, 60), Езе (Жезус, 82), Мартінеллі — Йокерес (Гаверц, 75).



Попередження: Андріх, Поку, Паласіос, Грімальдо — Мартінеллі, Субіменді, Гаверц