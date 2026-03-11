Ліга чемпіонів

Норвезький колектив завойовує серця вболівальників по всій Європі.

Буде/Глімт здобув переконливу перемогу над Спортінгом Лісабон у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Норвезький колектив на своєму полі розгромив португальців із рахунком 3:0 та зробив вагому заявку на вихід до чвертьфіналу турніру.

Господарі відкрили рахунок на 32-й хвилині. Сондре Брунстад Фет заробив пенальті після фолу Георгіоса Ваяннідіса у штрафному майданчику та сам же впевнено реалізував одинадцятиметровий, розвівши м’яч і воротаря Руя Сілву по різних кутах.

Перед самою перервою Буде/Глімт подвоїв перевагу. На першій компенсованій хвилині тайму Єнс-Петтер Гауге віддав передачу у штрафний, де Оле Бломберг скористався простором і точним ударом у нижній кут зробив рахунок 2:0.

У другому таймі норвежці закріпили успіх. На 71-й хвилині Гауге знову виступив асистентом — він прострілив із лівого флангу, а Каспер Гег з близької відстані переправив м’яч у ворота, встановивши остаточний рахунок матчу.

Таким чином, Буде/Глімт здобув переконливу перемогу 3:0 і значно наблизився до історичного виходу в чвертьфінал Ліги чемпіонів. Матч-відповідь між командами відбудеться у Лісабоні 17 березня.

Буде/Глімт - Спортінг Лісабон 3:0

Голи: Фет, 32 (пен), Бломберг, 45+1, Гег, 71

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен, Бйоркан — Ев'єн (Аукленн, 87), Берг, Фет (Сальтнес, 80) — Бломберг (Сьонг, 74), Гег (Гелмерсен, 79), Гауге

Спортінг Лісабон: Сілва — Ваяннідіс (Сантуш, 63), Діоманде, Інасіу, Фреснеда — Юльманн, Сімойнш (Моріта, 62) — Катаму (Фає, 63), Трінкан, Гільєрме (Браганса, 79) — Суарес

Попередження: Гуннерсен, Гег — Юльманн