Команда Хосепа Гвардіоли перед домашньою зустріччю за тиждень загнана в глухий кут.
Реал Мадрид — Манчестер Сіті, Getty Images
11 березня 2026, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:0
Голи: Вальверде, 20, 27, 42
На 58-й хвилині Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) не забив пенальті (воротар).
Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 83), Рюдігер, Гюйсен, Менді (Ф. Гарсія, 46) — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Анхель, 76) — Діас (Мастантуоно, 76), Гюлер (Камавінга, 70), Вінісіус.
Манчестер Сіті: Доннарумма — Хусанов, Діаш, Геї, О’Райлі — Родрі, Сілва (Шеркі, 69) — Савіо (Рейндерс, 46), Семеньйо (Аїт-Нурі, 70), Доку — Голанд (Мармуш, 82).
Попередження: Доннарумма, Аїт-Нурі