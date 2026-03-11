Ліга чемпіонів

Бельгійський голкіпер виконав ідеальну довгу передачу на капітана Федеріко Вальверде, оформивши вже другий результативний пас у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті мадридський Реал знайшов нестандартний ключ до оборони суперника. Рахунок у надважливому протистоянні відкрив не розіграш польових гравців, а геніальна дія голкіпера мадридців Тібо Куртуа.

Епізод, який точно увійде до хайлайтів турніру, стався на 20-й хвилині зустрічі. Бельгійський воротар оцінив ситуацію та вирішив миттєво розпочати контратаку, виконавши довжелезну і точну передачу через пів поля.

Адресатом пасу став капітан вершкових Федеріко Вальверде. Уругвайський півзахисник на швидкості прийняв м'яч, елегантно прокинув його повз голкіпера суперників Джанлуїджі Доннарумму, який вийшов на перехоплення, і спокійно відправив ігровий снаряд у порожні ворота.

Цікаво, що це вже друга результативна передача Тібо у нинішній кампанії Ліги чемпіонів — показник, якому можуть позаздрити навіть деякі центральні півзахисники.