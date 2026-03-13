Італія

Стосунки між італійським фахівцем та керівництвом "орлів" серйозно зіпсувалися.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі може залишити римську команду після завершення нинішнього сезону. Про це у своїх соціальних мережах повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією журналіста, причиною ймовірного розставання стало суттєве погіршення відносин між тренером та босами клубу. Очікується, що влітку сторони достроково розірвуть контракт, який чинний до 2028 року.

Наразі справи римлян у чемпіонаті йдуть не найкращим чином: після 28 турів Серії А команда має в активі 37 очок і посідає лише десяту сходинку в таблиці. Наступний матч підопічні Саррі проведуть удома проти Мілана.