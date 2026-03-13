Італія

Міланський клуб готовий продати свого лідера захисту, на якого претендують гранди АПЛ та Ла Ліги.

Центральний захисник Алессандро Бастоні, який виступає за міланський Інтер, може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна. За відомостями журналістів La Gazzetta dello Sport, керівництво італійського клубу готове розлучитися зі своєю зіркою за певну суму.

"Нерадзуррі" планують виручити з продажу захисника 70 мільйонів євро. Серед головних претендентів на італійця називають каталонську Барселону, а також англійські Ліверпуль та лондонський Челсі.

У поточному сезоні чемпіонату Італії 26-річний захисник провів 24 матчі, у яких відзначився одним забитим м'ячем та чотирма результативними передачами.

