Польський захисник поділився своїми думками після гри з "гірниками".
Міхал Гургул, ФК Лех
13 березня 2026, 12:45
Захисник польського Леха Міхал Гургул прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (1:3).
"Це був складний матч. Якість гри Шахтаря була очевидною і я думаю, вони заслужили на перемогу.
Ми зробили дуже багато помилок, і ми, звичайно, незадоволені кількістю створених нами шансів. Ми мали грати краще. Нам не вистачало завершення атак, особливо в завершальній фазі, коли нам було важко завершити атаку та перетворити можливість на гол. Шахтар дуже динамічно скористався нашими трьома помилками — вони забили один гол на контратаці, тому нам безперечно потрібно бути більш уважними.
Ми знали перед матчем, і ми, як і раніше, знаємо, що у нас є другий матч у Кракові, і нам потрібно підійти до нього зі 100% концентрацією та боротися за місце у наступному раунді", — наводить слова Гургула прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лех — Шахтар.