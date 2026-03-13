Ліга конференцій

Польський захисник поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Захисник польського Леха Міхал Гургул прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (1:3).

"Це був складний матч. Якість гри Шахтаря була очевидною і я думаю, вони заслужили на перемогу.

Ми зробили дуже багато помилок, і ми, звичайно, незадоволені кількістю створених нами шансів. Ми мали грати краще. Нам не вистачало завершення атак, особливо в завершальній фазі, коли нам було важко завершити атаку та перетворити можливість на гол. Шахтар дуже динамічно скористався нашими трьома помилками — вони забили один гол на контратаці, тому нам безперечно потрібно бути більш уважними.

Ми знали перед матчем, і ми, як і раніше, знаємо, що у нас є другий матч у Кракові, і нам потрібно підійти до нього зі 100% концентрацією та боротися за місце у наступному раунді", — наводить слова Гургула прес-служба клубу.

