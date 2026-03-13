Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірна Ірану заявила, що долю чемпіонату світу вирішує ФІФА, а не країна-господарка, після того, як президент США назвав їхню участь "недоречною" з міркувань безпеки.

Федерація футболу Ірану виступила з рішучою заявою у відповідь президенту США Дональду Трампу, який раніше зазначив, що присутність іранської збірної на Чемпіонаті світу 2026 року в Північній Америці може бути "недоречною" задля їхньої ж безпеки.

Дипломатична криза перекинулася на спортивну арену на тлі військових ударів у регіоні, які розпочалися наприкінці лютого, поставивши під сумнів поїздку команди до США.

Раніше Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social: "Збірній Ірану раді на чемпіонаті світу, але я дійсно не думаю, що їхня присутність є доречною для їхнього ж життя та безпеки".

Іранська національна збірна відповіла на це через свій офіційний акаунт в Instagram, наголосивши на незалежності турніру від політики:

"Чемпіонат світу — це історична та міжнародна подія, і її керівним органом є ФІФА, а не якась окрема особа чи країна... Безумовно, ніхто не може виключити іранську національну збірну з Чемпіонату світу; єдиною країною, яку можна виключити, є та, що лише має статус 'країни-господарки', але не здатна забезпечити безпеку команд, що беруть участь у цій глобальній події", — йдеться у заяві.

Іран потрапив до групи G разом із Бельгією, Єгиптом та Новою Зеландією. Їхні матчі заплановані у Лос-Анджелесі та Сіетлі, а тренувальна база має розміститися в Тусоні (штат Арізона). Враховуючи поточні дипломатичні відносини, це створює безпрецедентний виклик для координаторів безпеки.

Ознаки можливого бойкоту чи зняття з турніру вже є: іранська делегація пропустила обов'язкову підготовчу зустріч ФІФА в Атланті минулого тижня, а міністр спорту Ірану Ахмад Доянмалі публічно висловив сумніви, що збірна взагалі зможе зіграти на ЧС-2026.