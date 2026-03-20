

За цей тиждень Рустем Умєров був у ключових столицях регіону Затоки і сьогодні вже доповідав по результатах. Поки що в телефонному режимі. Завтра буде більш предметна доповідь онлайн. Є розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами в цьому регіоні. Є конкретні речі, якими вони можуть підтримати нашу країну, підтримати наш захист – передусім це ППО, – і є те, у чому ми можемо підтримати їх і вже підтримуємо. Українські групи експертів для захисту від "шахедів" уже у відповідних країнах, щоденно є доповіді по їхньому виконанню завдань. Важливо також, що є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми детально говорили щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру. І я дякую всім, хто із цим допомагає.