На запланованій україно-американській двосторонній зустрічі в Сполучених Штатах Америки буде підійматися комплекс питань.

Перше. Підготовка до тристоронньої зустрічі з російською стороною. Україна хоче чітких дат проведення такої зустрічі або щонайменше приблизних. Усі розуміють, що війна на Близькому Сході впливає на перенесення цієї дати, але тим не менш потрібна більша конкретика.

Друге. Діалог з американською стороною треба продовжувати в тісному форматі, тому що зняття Америкою санкцій із російської енергетики несе ризики. Це збільшує доходи росії і, відповідно, збільшує російські можливості на фронті. Це небезпечно. Тому й із цієї точки зору зустріч у США важлива.

Третє. Робота над двосторонніми документами для закінчення війни, майбутніх гарантій безпеки та відновлення України. Ця робота триває, і наша переговорна група буде з’ясовувати окремі питання.

Головні завдання команди – це передусім чіткі параметри продовження тристоронньої зустрічі. Друге – готовність документів. Третє – програма PURL, через яку ми купуємо ракети для «петріотів». Обговорили з американською стороною продовження цієї програми. І четверте – обговорення наших двосторонніх відносин та Drone Deal.

Ще рік тому ми пропонували Drone Deal Сполученим Штатам Америки, тому що вони наш пріоритетний партнер. Угода передбачає не тільки дрони-перехоплювачі. У ній передусім морські та далекобійні дрони, які перевірені війною. Також туди входить пакет обміну важливими знаннями, тренування тощо.

Я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером – Сполученими Штатами Америки. Тому, коли Президент Трамп буде готовий, я точно буду готовий. Наша переговорна група буде обговорювати це питання на зустрічі в США.

російські спецслужби працювали й продовжують працювати через месенджер Telegram в Україні. Ми про це знаємо, виявляємо та боремось із цим. Що стосується України: ми також працюємо через Telegram у росії. Зараз у звʼязку з обмеженням роботи Telegram у росії буде складніше передавати сигнали їхньому суспільству, але тим не менш робота буде продовжуватись. У мене була доповідь щодо їхньої нової мережі Max. Ми до Max також доберемось.

Обмеження соцмереж та мобільного звʼязку в росії робиться для запровадження тотального контролю. Ми розуміємо, що путін будує чи практично вже побудував. Але це крок назад, причому на 100 років назад. Можливо, вони скоро перейдуть і на паперову пошту, на телеграф і на коней. Ось така цивілізація. Може, путіну це і подобається. Може, так він відчуває себе знову молодим.