Завершилася 1486 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Патріарх Філарет відійшов у вічність на 98-му році життя. Чин поховання відбудеться в неділю, 22 березня, повідомили у ПЦУ

🔸 Одному з працівників "Ощадбанку" могли вколоти "сироватку правди" на допитах в Угорщині — Guardian

🔸 Мінфін представив законопроєкт, який об’єднує всі податкові зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом в один документ

🔸 Народні депутати заявили, що колишнього політв’язня Володимира Балуха, якого росія незаконно утримувала протягом трьох років, побили військові Шевченківського ТЦК у Києві

🔸 Українські воїни 59 штурмової бригади безпілотних систем за допомогою FPV-дрона збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Донеччині

🔸 Велика Британія дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по іранських об’єктах, що загрожують Ормузькій протоці

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Загалом від початку цієї доби відбулося 146 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав 58 авіаційних ударів – скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5285 дронів-камікадзе та здійснив 2856 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили сім ворожих штурмів, крім цього противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинув 13 керованих бомб, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог не проводив активних дій.

На Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися у районі Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку сьогодні активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

Сили оборони з початку доби відбили 28 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія. Одне боєзіткнення ще не завершено.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 87 окупантів та 28 – поранено; знищено одну важку вогнеметну систему, дві одиниці автомобільного транспорту та десять одиниць спеціальної техніки, пошкоджено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, два укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 282 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового та Калинівського. Крім того, авіаційного удару зазнав населений пункт Покровське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого, Староукраїнки, Варварівки та Лугівського. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Новоселівка, Долинка, Копані, Трудове. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнав населений пункт Комишуваха.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнав населений пункт Ольгівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

На запланованій україно-американській двосторонній зустрічі в Сполучених Штатах Америки буде підійматися комплекс питань. 

Перше. Підготовка до тристоронньої зустрічі з російською стороною. Україна хоче чітких дат проведення такої зустрічі або щонайменше приблизних. Усі розуміють, що війна на Близькому Сході впливає на перенесення цієї дати, але тим не менш потрібна більша конкретика.

Друге. Діалог з американською стороною треба продовжувати в тісному форматі, тому що зняття Америкою санкцій із російської енергетики несе ризики. Це збільшує доходи росії і, відповідно, збільшує російські можливості на фронті. Це небезпечно. Тому й із цієї точки зору зустріч у США важлива.

Третє. Робота над двосторонніми документами для закінчення війни, майбутніх гарантій безпеки та відновлення України. Ця робота триває, і наша переговорна група буде з’ясовувати окремі питання.

Головні завдання команди – це передусім чіткі параметри продовження тристоронньої зустрічі. Друге – готовність документів. Третє – програма PURL, через яку ми купуємо ракети для «петріотів». Обговорили з американською стороною продовження цієї програми. І четверте – обговорення наших двосторонніх відносин та Drone Deal.

Ще рік тому ми пропонували Drone Deal Сполученим Штатам Америки, тому що вони наш пріоритетний партнер.  Угода передбачає не тільки дрони-перехоплювачі. У ній передусім морські та далекобійні дрони, які перевірені війною. Також туди входить пакет обміну важливими знаннями, тренування тощо. 

Я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером – Сполученими Штатами Америки. Тому, коли Президент Трамп буде готовий, я точно буду готовий. Наша переговорна група буде обговорювати це питання на зустрічі в США.

російські спецслужби працювали й продовжують працювати через месенджер Telegram в Україні. Ми про це знаємо, виявляємо та боремось із цим.  Що стосується України: ми також працюємо через Telegram у росії. Зараз у звʼязку з обмеженням роботи Telegram у росії буде складніше передавати сигнали їхньому суспільству, але тим не менш робота буде продовжуватись. У мене була доповідь щодо їхньої нової мережі Max. Ми до Max також доберемось. 

Обмеження соцмереж та мобільного звʼязку в росії робиться для запровадження тотального контролю. Ми розуміємо, що путін будує чи практично вже побудував. Але це крок назад, причому на 100 років назад. Можливо, вони скоро перейдуть і на паперову пошту, на телеграф і на коней. Ось така цивілізація. Може, путіну це і подобається. Може, так він відчуває себе знову молодим.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!