Але перша ставка навряд чи призведе до угоди.

Мадридський Атлетіко під час цьогорічної зимової трансферної кампанії зацікавився бразильським центральним півзахисником бергамаської Аталанти Едерсоном.

Контракт 26-річного виконавця завершується влітку наступного року, тоді як на продовження дії угоди обидві сторони наразі не розраховують.

А отже "Богиня" розглядатиме варіанти з продажем футболіста вже по завершенню поточного сезону.

Італійці при цьому розраховують на трансфер за 40 млн євро, до чого явно не дотягує перша пропозиція "матрацників", яку вони зробили нещодавно.

Атлетіко дає за гравця 35 млн євро + бонуси, тож перемовини поміж клубами стартували на якісно новому рівні.

За сезон у Едерсона два голи та асист у 33 матчах.