Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 11 квітня та розпочнеться о 13:00.

У рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові місцеві Карпати зіграють домашній матч проти Олександрії.

КАРПАТИ — ОЛЕКСАНДРІЯ

СУБОТА, 11 КВІТНЯ, 13:00. УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Львівські Карпати продовжують радувати своїх вболівальників відродженням, а точніше переможною серією у матчах УПЛ під керівництвом Франсіско Фернандеса, якого ще місяць тому багато хто відправляв у відставку.

Так, передумови для звільнення іспанця були, оскільки львів'яни розпочали другу половину сезону з поразок від Шахтаря та Колоса, але потім була нічия з Кудрівкою, яка й дала поштовх до позитивної серії "львів".

Підопічні Фернандеса в гостях розгромили СК Полтава (4:0), після чого обіграли Оболонь з таким же рахунком. А фінальним акордом наразі була скандальна перемога над київським Динамо (1:0).

Як бачимо іспанець не тільки зміг реабілітуватися, але й поставити команді гарну атакувальну гру з мінімальною кількістю часу на розіграші біля своїх воріт, які часто призводили до помилок та пропущених м'ячів. Зараз "леви" на підйомі і хто їх зможе зупинити – побачимо.

Після 22 турів Карпати набрали 29 очок та займають комфортне дев'яте місце в УПЛ у восьми очках від зони перехідних матчів. Гарний запас, але розслабляться ще зарано.

У Олександрії ситуація відверто кажучи жахлива — після 22 матчів у команди лише 12 очок і 15 позиція в турнірній таблиці в зоні вильоту — від перехідних матчів команду відокремлюють сім балів, а від рятівного 12 місця — 11. Прірва, особливо якщо враховувати рівень гри, яку демонструє команда в останніх матчах.

Після зими Олександрія ще не вигравала у другій половині сезону — п'ять поразок поспіль у чемпіонаті проти таких команд, як Оболонь, Металіст 1925, Шахтар, ЛНЗ та Динамо. Так, суперники були не з простих, але в цих матчах підопічні раніше звільненого Кирила Нестеренка не забили жодного м'яча, а пропустили 12.

Після розгрому від Динамо (0:5) керівництво Олександрії прийняло рішення змінити головного тренера і замість Нестеренка команду очолив всім вже знайомий Володимир Шаран. Вже у першій грі були ознаки позитиву – за перші 37 хвилин команда забила три м'ячі у ворота СК Полтава і здавалося, що перерве невдалу серію, проте гол перед перервою, здається, зламав команду, після чого дебютант УПЛ забив ще два м'ячі та як результат – нічия 3:3.

Одне можна сказати точно – зміни на тренерському містку назрівали вже давно. Чи зможе Шаран врятувати команду від такого розібраного стану – покаже час. Мета Олександрії проста — знайти свою гру і будь-якими способами набирати очки, інакше на команду чекає пониження в класі до Першої ліги.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Карпати: Домчак — Лях, Холод, Адамюк, Мірошніченко — Сапуга, Чачуа, Бруніньйо — Костенко, Чебер, Фаал.

Олександрія: Макаренко — Бутко, Боль, Феррейра, Огарков — Мішньов, Шулянський — Цара, Родрігес, Туаті.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Олександрія може здобути 130 перемогу або 120 раз зіграти внічию в чемпіонаті;

- безвиграшна клубна рекордна серія Олександрії триває в УПЛ 14 ігор: п'ять нічиїх та дев'ять поразок;

- переможна клубна рекордна серія Карпат триває три гри в чемпіонаті;

- Володимир Шаран біля керма різних клубів УПЛ може здобути 80 перемогу, в тому числі 70 в Олександрії;

- 300 матч в УПЛ може провести Денис Мірошніченко, 100 — Ростислав Лях (обидва — Карпати);

- десятий сухий матч в чемпіонаті може провести Назар Домчак (Карпати);

- Десятий гол в УПЛ може забити Богдан Бутко (Олександрія).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА