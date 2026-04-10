Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться львівський Рух та ковалівський Колос.

Львівський Рух та ковалівський Колос зіграють у двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Іван Федик, після поразки від донецького Шахтаря (0:3), використав із перших хвилин Киричка на правому фланзі оборони.

Руслан Костишин, на тлі нічиєї проти харківського Металіста 1925 (0:0), залучив до стартового складу Пахолюка в рамці воріт, Денисенка в центр поля, тоді як Гусол гратиме ліворуч в атаці.

Рух: Герета — Киричок, Підгурський, Товарницький, Кітела — Притула, М. Бойко, Таллес — Діалло, Тутті, Клайвер.

Запасні: Клименко, Левицький, Кирикович, Руніч, Алмазбеков, Ігор, Квас, Ясінський, Дзюнь.



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Рухадзе — Гагнідзе, Теллес, Денисенко — Кане, Климчук, Гусол.

Запасні: Пузанков, Коробченко, Цуріков, Поправка, Бондаренко, Хрипчук, Степаненко, Криворучко, О. Демченко, Станковські, Алефіренко, Тахірі.