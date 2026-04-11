Тренер харків’ян підсумував успіх і оцінив гру команди.

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував перемогу 1:0 над Динамо у матчі 23-го туру Української Прем’єр-ліги, підкресливши, що попри важливий результат, головні висновки варто робити лише наприкінці сезону.

Його слова наводить пресслужба харківського клубу:

“Ми дуже щасливі — уся команда, весь клуб. Це перша в історії клубу перемога над Динамо. Був дуже важкий матч, особливо його початок. Але ми це витримали, билися командою на полі. У другому таймі, я вважаю, вирівняли гру, замінами додали, забили гол і перемогли.

Ми йдемо від матчу до матчу. Попереду дуже важливе догравання з Вересом, готуємося до нього. На таблицю будемо дивитися вже в кінці сезону. Кожен матч буде важким, бо всі суперники вирішують свої завдання.

Верес, потім Кудрівка, далі Кубок — потрібно налаштовуватися на максимум у кожній грі. Мені потрібні всі гравці готовими, доведеться робити ротацію, бо граємо через три-чотири дні. Без цього буде важко”, — сказав Бартулович.

Після очного протистояння команди залишилися сусідами в турнірній таблиці, однак Металіст 1925 скоротив відставання від Динамо до трьох очок. Харківський клуб має 38 балів і йде слідом за киянами, які з 41 очком посідають четверте місце.