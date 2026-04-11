Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 квітня 2026 року.

Динамо на виїзді поступилося Металісту 1925 у матчі 23-го туру Української Прем’єр-ліги.

У першому таймі кияни створили кілька небезпечних моментів: Данило Варакута двічі врятував господарів після ударів Миколи Шапаренка та Андрія Ярмоленка. Харківська команда відповідала рідкими атаками, але до перерви рахунок так і не було відкрито.

Після перерви Динамо мало чудову нагоду вийти вперед — Микола Михайленко не влучив у ворота після того, як удар Назара Волошина відбив Варакута. Надалі гра залишалася напруженою, але без великої кількості моментів.

Розв’язка настала наприкінці матчу. Металіст 1925 реалізував свій шанс: після скидки Ігоря Когута Денис Антюх ударом з близької відстані вразив ворота киян і приніс господарям перемогу.

Після цієї поразки Динамо з 41 очком залишається на четвертому місці, зазнавши другої невдачі поспіль. Металіст 1925 набрав 38 балів і піднявся на п’яту позицію.

Металіст 1925 — Динамо Київ 1:0

Гол: Антюх, 78

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Баптістелла (Калітвінцев, 27), Павлюк, Аревало (Литвиненко, 60) — Забергджа (Антюх, 60), Петер (Мба, 76), Рашиця (Когут, 76).

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Коробов, 83), Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко (Буяльський, 83), Бражко, Шапаренко (Піхальонок, 76) — Ярмоленко (Редушко, 66), Герреро (Шола, 66), Волошин.

Попередження: Варакута — Волошин