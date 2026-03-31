Стали відомі стартові склади команд для товариського поєдинку, у якому зіграють Україна та Албанія.

Збірні України та Албанії зіграють товариський матч у Валенсії.

Сергій Ребров, після поразки від Швеції (1:3), використав із перших хвилин Різника в рамці воріт, тоді як Конопля та Сарапій гратимуть у обороні, Шапаренко та Маліновський розташуються в центрі поля, а Гуцуляк, Яремчук та Волошин виступатимуть у атаці.

Сілвіньйо, на тлі поразки від Польщі (1:2), залучив до стартового складу Плану до центру захисту, тоді як Броя гратиме в атаці.

Україна: Різник — Конопля, Забарний, Сарапій, Миколенко — Шапаренко, Ярмолюк, Маліновський — Гуцуляк, Яремчук, Волошин.

Запасні: Нещерет, Трубін, Михайліченко, Сваток, Бондар, Пономаренко, Піхальонок, Циганков, Судаков, Тимчик, Зубков, Калюжний.



Албанія: Стракоша — Хюсай, Плана, Джимсіті, Мітай — Асллані — Лячі, Ходжа — Шеху — Броя, Узуні.