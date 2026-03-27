Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер національної команди попросив вибачення у вболівальників за поразку у плей-оф та втрачений шанс поїхати на Чемпіонат світу 2026 року.

Збірна України втратила шанси зіграти на мундіалі 2026 року. У плейоф українці поступилися збірній Швеції (1:3). Одразу після фінального свистка головний тренер Сергій Ребров дав флешінтерв'ю, де назвав ключові причини невдачі.

За словами наставника, фатальним став швидкий пропущений м'яч та індивідуальні огріхи гравців.

"На жаль, ми програли. Ми припустилися дуже багатьох помилок – тому й такий результат. Дуже важко грати, коли ти отримуєш у свої ворота вже на 4-й хвилині. Ми програли сильній збірній, вони дуже організовано оборонялися, і ми не використали власні моменти", — зазначив Ребров.

Відповідаючи на запитання про беззубість атаки, Ребров відзначив тактичну гнучкість шведів:

"Суперник несподівано зіграв у три центральні захисники. Швеція діяла максимально компактно, і зламати цю лінію виявилося надскладним завданням. Шведська команда атакувала лише невеликою групою гравців, залишаючи великі сили позаду для підстраховки", — додав він.

Тренер наголосив, що не має претензій до самовіддачі футболістів, але результат говорить сам за себе:

"Ми вибачаємося. Я думаю, що у всіх хлопців було бажання показати гру, було бажання виграти. Але, на жаль, це футбол... Я вдячний хлопцям, вони відпрацювали на полі. Зараз мої плани – просто зіграти другу гру", — резюмував наставник.