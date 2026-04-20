Англія

Безгольова ніч на Селгерст Парк залишила обидві команди з одним очком.

У рамках 33-го туру англійської Прем’єр-ліги Крістал Пелес та Вест Гем не змогли виявити переможця, завершивши зустріч нульовою нічиєю. Попри напружений характер гри, команди так і не порадували вболівальників забитими м’ячами.

Перший тайм пройшов у доволі обережній боротьбі з мінімальною кількістю небезпечних моментів. Найближче до голу був захисник гостей Костантінос Мавропанос, але після його удару головою блискуче зіграв воротар Крістал Пелес Дін Гендерсон. Також нагоду мав Валентін Кастельянос, однак його ефектний удар через себе було заблоковано.

Після перерви Вест Гем виглядав трохи активніше та частіше контролював м’яч, але створити справді гольові моменти команді не вдавалося. Крістал Пелес відповідав своїми атаками, проте їм бракувало точності у завершальній стадії.

Найгостріший епізод матчу стався наприкінці гри, коли Ісмаїла Сарр відправив м’яч у сітку, однак взяття воріт було скасовано через гру рукою Жан-Філіпа Матета. У підсумку — 0:0, які офіційно позбавили інший клуб, Вулвергемптон, математичних шансів на збереження прописки в АПЛ за 5 турів до кінця сезону. "Вовки" наступний сезон проведуть в Чемпіоншипі.

Крістал Пелес — Вест Гем 0:0

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Лерма, Г'юз (Камада, 59), Мітчелл — Джонсон (Девенні, 78), Піно (Матета, 59) — Странд Ларсен (Сарр, 59)

Вест Гем: Германсен — Вокер-Пітерс, Мавропанос, Дісасі, Малік Діуф — Боуен, Фернандеш, Соучек, Саммервілл — Пабло (Вілсон, 75) — Кастельянос (Канте, 84)

Попередження: Джонсон, Муньйос — Діуф